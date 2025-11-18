“E

l danzón forma parte de la identidad capitalina. Es un lenguaje de respeto, comunidad y alegría que ha acompañado a esta ciudad por generaciones. Hoy lo reconocemos oficialmente como patrimonio vivo de nuestro pueblo”, expresó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en el acto protocolar de la declatoria del danzón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno destacó que el danzón es más que un baile, es una práctica de convivencia y civismo que ha tejido una red de memoria, afecto y comunidad en los barrios, plazas y salones de la capital. Subrayó que la declaratoria es un acto de justicia para quienes han sostenido esta tradición durante décadas y que permitirá garantizar que esta práctica siga viva en los salones tradicionales, en las escuelas públicas y en las plazas de toda la ciudad.

Presentes y muy atentos a la ceremonia se encontraban Ana Francis Mor, secretaria de Cultura capitalina; Marcos Rodríguez Costa, embajador de la República de Cuba en México; Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios de la Secretaría de Cultura local; María Xóchitl Molina González, secretaria de Cultura de Veracruz; Omara Portuondo, leyenda viva de la música cubana; Miguel Nieto, director y copropietario del Salón Los Ángeles, además de la actriz María Rojo y 200 músicos de 25 danzoneras que testimoniaron la validez del evento.

Durante la ceremonia se recordó que el danzón es una expresión viva gracias al compromiso de las comunidades que lo practican, lo enseñan y lo celebran. Y, aunque no se mencionó la importancia que, para este efecto, ha tenido el Salón Los Ángeles, uno de sus hogares más fértiles, que ha sido testigo de su evolución y de su integración al paisaje cultural urbano, donde se baila semana a semana este ritmo, se precisó: “con esta declaratoria se refuerza la responsabilidad de conservar, documentar, transmitir y promover este legado compartido por generaciones”.

Antes, en las charlas realizadas en el Museo de la Ciudad de México se habló sobre la importancia cultural del género. Durante su participación, la especialista en patrimonio cultural Cecilia Margaona explicó que el danzón no sólo es un género musical, sino “una práctica cultural conformada por rituales, códigos de respeto y expresiones que dan identidad a las comunidades que lo viven”. Destacó que el patrimonio cultural inmaterial depende de sus portadores y que, tras una declaratoria, el verdadero trabajo empieza después para organizarse, salvaguardar el conocimiento y transmitirlo a nuevas generaciones.

“El patrimonio inmaterial no se protege con cal o cemento”, dijo, “sino con afecto, con vida y con emoción. Los portadores, en este caso ustedes, son quienes mantienen vivo al danzón y quienes deben asegurar que llegue a las siguientes generaciones”.

Por su parte, Pável Granados, que podrá saber algo del bolero, pero no mucho de danzón, hizo algunas maromas reflexivas. Habló de la relevancia histórica del danzón y celebró que México haya acogido este ritmo con tanta pasión. “La música viaja, se transforma y encuentra nuevas casas” (¡!), también señaló que el danzón ha construido una comunidad sólida en el país, donde se vive y se baila en plazas, salones y encuentros culturales. “Quiero agradecer a México por apapachar el danzón que nació en Cuba. Me emociona ver cómo esta música forma parte de la vida cotidiana de tantas personas aquí” (doblemente ¡!).