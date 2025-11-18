P

ara las autoridades en Estados Unidos, las empresas de apuestas de Ricardo Salinas Pliego están consideradas como parte de una red internacional de lavado de dinero.

La investigación no fue hecha en México, la efectuó, según nos cuentan, el Departamento del Tesoro de aquel país, mientras aquí, en nuestro país, se encendían todas las luces rojas. En la Unidad de Inteligencia Financiera se tenían más de trescientos mil avisos de actividades vulnerables vinculadas a juegos con apuestas, concursos y sorteos, que traducido a pesos y centavos significan 25 mil 631 millones de pesos, más o menos, tan sólo este año, según la investigación de la reportera Dora Villanueva.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), que como decíamos, pertenecen al Departamento del Tesoro de EU, armó la investigación de aquel lado. Los resultados fueron comunicados a las autoridades mexicanas y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República.

El caso es que dos de las empresas de apuestas enlistadas por las autoridades gringas pertenecen a Ricardo Salinas o a su grupo empresarial, es decir, deberían estar en las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

Para ser claros: no se trata sólo del dinero de todos los que pagamos impuestos y que Salinas se niega a pagar, sino de un supuesto ilícito que se habría cometido desde las empresas de juegos de apuesta, es decir, son dos graves conflictos con la autoridad que desafían a uno de los hombres más rico de México.

Actualmente, 13 casinos fueron suspendidos en su quehacer porque se detectaron flujos financieros en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas que operaban fuera de la supervisión regulatoria. La investigación llegó no sólo a Estados Unidos, también se detectó en Albania, Panamá, Rumania y Malta. Entre los 13, dos pertenecen al grupo Salinas.

Esos centros de apuesta, Bet365 y Betano, habrían sido ya denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera y seguramente también obra en consecuencia la Fiscalía General de la República, que, por cierto, ya debería haber informado de cuáles son sus avances en las pesquisas a este respecto, aunque ya es del conocimiento de todos la lentitud del organismo.