onald Trump llamó al 2 de abril de este año el “día de la liberación”, debido a que fijó altos aranceles al mundo con el objetivo de sustituir todo tipo de importaciones por producción nacional. Algo parecido experimentó México a mediados del siglo pasado, pero después lo desechó por una política de apertura comercial.

Se suponía que al frenar las importaciones con el cobro de altos impuestos se generarían los estímulos suficientes para abrir nuevas fábricas y más actividades productivas en el sector agropecuario y en los servicios. Con ello, Estados Unidos retomaría su liderazgo y la población se beneficiaría de esta estrategia.

A lo largo de la historia se han presentado muchos casos de proteccionismo, con la idea de resolver los problemas de un país. En la Edad Media, por ejemplo, la mayoría de las economías europeas se cerraron ante el extranjero, pero el resultado no fue el avance sostenido, sino un estancamiento que se mantuvo a lo largo de siglos.

Como previeron los especialistas, la política proteccionista de Washington tampoco funciona. La productividad y eficiencia en muchos sectores es menor a la de otros países, y no puede generar todo lo que consume.