l acechante Donald Trump no tardó en confirmar que la aparentemente extraña irrupción de la falsa generación Z en el escenario de las protestas incendiarias en México encaja o forma parte del libreto de aplicación ascendente que busca pavimentar la intervención directa de Estados Unidos.

Ayer, con su aire de eterno berrinche-amenaza constante-serpenteo retórico, el tal presidente de la potencia imperial decadente, y por ello más peligrosamente ambiciosa, se permitió expresar que “no está contento” con México, pues el crimen organizado sigue enviando drogas al país vecino que los gringos adictos demandan desaforadamente pero, a ojos del multimillonario que pelea con todo para que no se conozca su grado de involucramiento en los horrores pedófilos de Jeffrey Epstein, sólo es culpa de la mitad proveedora y no de la otra mitad consumidora.

El disgusto de Donald Trumpstein le ha hecho reconocer que se sentiría orgulloso de ordenar ataques directos o envíos de tropas a México para combatir a los cárteles: “si es para detener las drogas, por mí está bien. Haremos lo que sea necesario para detener el narcotráfico de México”.

Y ligó el tema de los estupefacientes y sus organizaciones con lo sucedido el sábado reciente en la Plaza de la Constitución: “estuve viendo lo que pasó en la Ciudad de México el fin de semana. Hay graves problemas allá. Si fuera necesario, haríamos lo que fuera”. Claro, en el juego del policía malo y el policía peor, antes había aparecido Marko Rubio para decir que Estados Unidos no intervendría en México. Y anoche reiteró la postura: no habrá intervención unilateral ni entraremos ni enviaremos tropas a México; a México se le dará lo que pida.

Los tiempos y las formas exhiben la sincronía de acciones que han pretendido generar desestabilización e ingobernabilidad mediante la instrumentación espuria de la etiqueta generación Z, la facciosa y fascinerosa promoción propagandística, que no periodística, de Televisión Azteca y su dueño en pataleta tragicómica por despecho fiscal y los intereses intervencionistas de Estados Unidos con su sombrío embajador en México, Ronald Johnson, ex boina verde y agente de la CIA.