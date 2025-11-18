Aclaración sobre notas de cementerios “clandestinos”

S

olicito derecho de réplica por las notas publicadas este prestigiado diario este 14 y 17 de noviembre, con los títulos “Opera cementerio clandestino en el poblado de San Mateo Tlaltenango” y “Presentó la AO tres denuncias por cementerio ilegal; silencio en Cuajimalpa”.

Al respecto, el que suscribe, ingeniero Alejandro Morelos, activista en materia indígena o de pueblos originarios, a petición del subdelegado del pueblo y el administrador del panteón, hacemos las siguientes precisiones para evitar se vulneren los derechos del pueblo originario de Santa Rosa Xochiac, AO, CDMX:

1. El terreno mencionado es la ampliación del panteón comunitario del pueblo.

2. La operación del panteón está considerada en el reglamento de cementerios de la CDMX.

3. Nuestro respaldos legales son: Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales; artículo 2º federal, Constitución CDMX y artículos 57, 58 y 59, inciso A número 1, 2 y 3; Derecho de Autonomía y Libre Determinación, inciso F; Derecho al Desarrollo Propio, párrafo segundo: “La administración y cuidado de los panteones comunitarios es facultad y responsabilidad de los pueblos y barrios originarios”; Ley de Pueblos y Barrios Originarios, artículos 6, 7, 16, 18 y 19 número 1, incisos I, II, IV, VII, VIII, IX, XII y XIII; artículo 50, número 1, 2, 3; Reglamento de Cementerios CDMX artículo 3 y 22 inciso II y demás aplicables.

4. El cementerio cuenta con el respaldo y aprobación del pueblo de Santa Rosa Xochiac.

5. La justicia mexicana ampara la administración y operación de nuestros cementerios, derecho de autonomía y libre determinación. Amparo 1198/2019 de Guillermo Pérez Molina.

6. Los ciudadanos estamos obligados a respetar los derechos de los pueblos originarios.

7. La ley nos otorga, entre otras cosas, derecho para conservar, enaltecer y fortalecer nuestras prácticas culturales y religiosas.

Reiteramos nuestra disposición para mostrar documentación referida a La Jornada.

Alejandro Morelos

Respuesta de la reportera

Agradezco el acercamiento y quedo disponible para dialogar con quienes deseen aportar información. Mis notas se sustentan en expedientes, denuncias oficiales, testimonios y recorridos en sitio, y he dado seguimiento puntual al caso.

Mara Ximena Pérez

Agua, derecho humano y problema vital

Ayer se realizó en el Club de Periodistas la reunión sobre parlamento abierto para difundir las resoluciones de representantes de Puebla, Jalisco, Zacatecas, Oaxaca, San Luis Potosí, Texcoco, Guerrero, Tamaulipas, Toluca, Querétaro, Guanajuato y Ciudad de México, y dar a conocer las sesiones de parlamento abierto en distintos congresos de los estados con asistencia de académicos, expertos, ambientalistas, comunidades, diputados locales y federales, y foros, además de talleres, en Xalapa, La Laguna, Baja California, Baja California Sur, Morelos y Yucatán.

Se presentaron propuestas sobre la Ley de Agua para revertir la privatización y garantizar el líquido vital en manos públicas y la democracia implementando consejos regionales y apoyo a sistemas comunitarios. Se propone para garantizar el derecho al agua combatir la actual hidrocracia sobre concesionamientos, acaparamiento, contaminación y despojo, tipificar la contaminación como delito y exigir el pago de derechos, reparación de daños, acceso equitativo al agua y prohibir el fracking.