Martes 18 de noviembre de 2025, p. 36
Lagos. Sujetos armados secuestraron a 25 alumnas de una escuela secundaria femenina en el noroeste de Nigeria, afirmó la policía. El ataque, atribuido por las autoridades a “bandidos”, se perpetró más de una década después de que 276 niñas fueron secuestradas en Chibok, en el conflictivo estado nororiental de Borno, lo que provocó una gran movilización internacional con el lema “BringBackOurGirls” (Devuélvanos a nuestras niñas, en inglés).
Los asaltantes irrumpieron en esta escuela del estado de Kebbi al filo de las 4 de la madrugada con “armas sofisticadas y disparando esporádicamente”, señaló un comunicado policial.
Cuando llegaron los agentes, los sospechosos “ya habían saltado la valla de la escuela y secuestrado a 25 estudiantes de su residencia”.
El subdirector de la institución murió por disparos y un guardia resultó herido durante el ataque, según un informe elaborado para la Organización de Naciones Unidas.
La policía de Kebbi declaró que en el lugar se desplegó a un equipo formado por agentes, militares y miembros de milicias civiles.
El equipo “peina minuciosamente las rutas utilizadas por los bandidos y el bosque cercano con el fin de rescatar a las chicas y detener a los autores de este acto atroz”. Éste es el segundo secuestro masivo en una escuela de Kebbi en cuatro años. En junio de 2021, unos bandidos se llevaron a más de 100 estudiantes y personal de un plantel público.
Los estudiantes fueron liberados por tandas a lo largo de dos años, después de que los padres pagaron el rescate. Algunas alumnas fueron obligadas a casarse y regresaron con bebés.