Martes 18 de noviembre de 2025, p. 36

Lagos. Sujetos armados secuestraron a 25 alumnas de una escuela secundaria femenina en el noroeste de Nigeria, afirmó la policía. El ataque, atribuido por las autoridades a “bandidos”, se perpetró más de una década después de que 276 niñas fueron secuestradas en Chibok, en el conflictivo estado nororiental de Borno, lo que provocó una gran movilización internacional con el lema “BringBackOurGirls” (Devuélvanos a nuestras niñas, en inglés).

Los asaltantes irrumpieron en esta escuela del estado de Kebbi al filo de las 4 de la madrugada con “armas sofisticadas y disparando esporádicamente”, señaló un comunicado policial.

Cuando llegaron los agentes, los sospechosos “ya habían saltado la valla de la escuela y secuestrado a 25 estudiantes de su residencia”.

El subdirector de la institución murió por disparos y un guardia resultó herido durante el ataque, según un informe elaborado para la Organización de Naciones Unidas.