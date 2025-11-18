▲ La policía de Daca logró contener a los manifestantes que querían demoler lo que queda de la casa del padre de Sheikh Hasina, luego de conocer la condena que la llevaría a la horca. Foto Afp

Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 36

Daca. La justicia de Bangladesh condenó ayer a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina, declarada culpable de ordenar la represión de los disturbios que provocaron su caída en 2024 y en los que murieron al menos mil 400 personas, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Todos los elementos (...) constitutivos de un crimen contra la humanidad están reunidos”, declaró el juez del tribunal de Daca, Golam Mortuza Mozumder. “Hemos decidido imponerle una sola pena, la pena de muerte”.

Hasina, de 78 años, siempre negó los cargos en su contra y fue juzgada en ausencia tras huir en helicóptero a India en el verano de 2024.

Tras la sentencia, el ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladesh exigió al gobierno indio extraditar “inmediatamente” a Hasina y a su ex ministro de Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también condenado a muerte y que escapó a India.

La cancillería de ese país se limitó a responder que había “tomado nota del veredicto pronunciado” contra la ex dirigente.

Nuevas protestas

El fallo fue seguido por una oleada de movilizaciones, la mayoría en apoyo a la sentencia y para pedir su ejecución, que dejó medio centenar de heridos, incluidos agentes de la policía.

Una multitud intentó hacer una demolición simbólica de la casa del padre de Hasina, el político Seij Muyibur Rahman, en esta capital, informó el diario Dhaka Tribune. El inmueble fue incendiado luego de que Hasina huyó a India el año pasado, por lo que los manifestantes pretendían demoler lo que queda en pie.