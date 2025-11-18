Afp, The Independent, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 35

Jerusalén. Al menos unas 288 mil familias palestinas sufren duras condiciones climáticas debido a que Israel continúa con la restricción de la entrada de suministros humanitarios, señalaron ayer autoridades gazatíes, que denunciaron que se necesitan más de 300 mil tiendas de campaña para resistir las lluvias e inundaciones.

En un comunicado en redes sociales, culparon a Tel Aviv de no permitir la entrada de suficientes refugios temporales para albergar a quienes se quedaron sin hogar debido a los bombardeos desde el 7 de octubre de 2023.

El ejército de Israel asesinó a tres palestinos, entre ellos un niño, lo que eleva a casi 69 mil 500 los muertos en Gaza desde hace dos años, y a pesar del acuerdo de cese el fuego del pasado 10 de octubre, reportó la agencia Wafa.

Al menos 98 palestinos murieron bajo custodia israelí en los pasados dos años, de acuerdo con Médicos por los Derechos Humanos de Israel, al tiempo de afirmar que sus conclusiones se basaron en solicitudes de acceso a información, documentos de autopsias y expedientes médicos, así como en testimonios de ex detenidos y personal médico.

El reporte expuso que al menos 46 prisioneros detenidos por el Servicio Penitenciario de Israel fallecieron desde octubre de 2023 en las cárceles de Ketziot, Megiddo, Ofer, Nitzan, Nafha/Ramon y Eshel, así como en el centro médico y en instalaciones para interrogatorios del Shin Bet (Kishon y Shikma). Otros 52 palestinos, todos de Gaza, murieron bajo custodia militar.