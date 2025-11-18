▲ Estudiantes de secundaria de Palestina regresaron a clases en instalaciones improvisadas y a la intemperie tras el acuerdo de cese el fuego. Foto Ap

Ap, Europa Press, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 35

Nueva York., El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó ayer la resolución 2803, propuesta por Estados Unidos, que incluye el despliegue de una fuerza internacional de estabilización de Gaza, como establece el plan de alto el fuego impuesto por el presidente Donald Trump.

Rusia, que había presentado una resolución alternativa la semana pasada, se abstuvo junto con China en la votación final, que resultó unánime (13-0).

Antes, un vocero de Hamas manifestó su rechazo a la presencia de personal militar extranjero en Gaza, al señalar que estarían cambiando la ocupación israelí por la “tutela extranjera”; más tarde, en un comunicado, argumentó que sólo podría desarmarse dentro de un “proceso político que garantice el fin de la ocupación, el establecimiento de un Estado y la autodeterminación”.

“Felicitaciones al mundo por la increíble votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hace apenas unos instantes, que reconoce y respalda la junta de la paz, la cual presidiré y que contará con los líderes más poderosos y respetados del mundo”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

“Esta será una de las mayores aprobaciones en la historia de Naciones Unidas, impulsará la paz en todo el mundo y es un momento de verdadera magnitud histórica”, agregó luego de agradecer a China, Rusia, Francia, Reino Unido, Argelia, Dinamarca, Grecia, Guyana, Corea del Sur, Pakistán, Panamá, Sierra Leona, Eslovenia y Somalia, miembros del consejo.

Además, reconoció a los que no forman parte del comité y que apoyaron la iniciativa, Qatar, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Arabia Saudita, Indonesia, Turquía y Jordania.

La “histórica” resolución constituye una guía “audaz y pragmática”, destacó el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz; de igual manera, aseguró que “la resolución representa otro paso significativo hacia una Gaza estable que pueda prosperar y un entorno que permita a Israel vivir en seguridad. Es sólo el comienzo”.

División de la franja

Los planes de Washington prevén que tropas extranjeras se movilicen junto a soldados de Tel Aviv al este del territorio, lo que dejaría al enclave dividido por la actual “línea amarilla” que controla Israel, indicó The Guardian este fin de semana.