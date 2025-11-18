The Independent y Afp

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 34

Charlotte. Agentes de migración arrestaron a más de 130 personas durante el fin de semana en Charlotte, Carolina del Norte, en un operativo en el que efectivos federales irrumpieron en la ciudad, gobernada por demócratas, en el último objetivo del gobierno de Donald Trump en su campaña contra extranjeros sin documentos.

Agentes federales llegaron a la ciudad más grande de Carolina del Norte a pesar de las fuertes objeciones de los líderes locales. Los efectivos realizaron las detenciones en complejos de apartamentos y tiendas, así como en los terrenos de una iglesia frente a niños.

“Hemos visto agentes enmascarados y fuertemente armados, vestidos con atuendos paramilitares que conducen autos sin distintivos, que atacan a ciudadanos estadunidenses por el color de su piel, realizando perfiles raciales y deteniendo a personas al azar en estacionamientos y en aceras”, declaró el gobernador, Josh Stein, en un comunicado en video.

“Esto no nos hace más seguros. Siembra miedo y divide a nuestra comunidad”, advirtió el gobernante ante las redadas.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, informó que los agentes arrestaron a “más de 130 inmigrantes ilegales”, quienes, según afirmó, violaron las leyes de residencia.

Entre los detenidos figuran presuntos miembros de pandillas y otros criminales, según afirmó la dependencia, que no proporcionó muchos detalles adicionales.

Último objetivo

El Departamento de Seguridad Nacional resaltó que eligió Carolina del Norte como su último objetivo para la operación antimigrantes de la administración de Trump debido a sus llamadas políticas de santuario, que pueden obstaculizar la cooperación entre las autoridades locales y los agentes aduanales.

En una redada encubierta realizada el sábado, agentes se presentaron en una iglesia en el este de la ciudad mientras entre 15 y 20 feligreses realizaban trabajos de jardinería y niños jugaban, reportó el Charlotte Observer.