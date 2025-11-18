Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 32

Luego que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, abriera la posibilidad de sostener “discusiones” con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que el diálogo se concrete y puedan alcanzarse acuerdos.

Durante la conferencia matutina de ayer, la jefa del Ejecutivo mexicano se pronunció por que haya una salida por la vía pacífica a los diferendos que existen entre Washington y Caracas, los cuales se han intensificado por el envío de portaviones y efectivos navales estadunidenses a aguas del Caribe, así como por los ataques por fuerzas del Pentágono contra embarcaciones en el Pacífico, bajo la premisa de hacer frente al tráfico de drogas vía marítima. Aunque las autoridades estadunidenses no han presentado pruebas de que las naves transportaban estupefacientes.

“Ojalá, ojalá (se dé el acercamiento). Nosotros somos un país que busca siempre la paz, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos, no estamos a favor de invasiones. En lo que pueda siempre ayudar México, ahí vamos a estar. Que se dé una conversación siempre, hay que buscar el intercambio de puntos de vista y la paz en todos lados”, afirmó la mandataria mexicana.