▲ El jefe de la Casa Blanca reiteró que el mandatario venezolano le ha hecho mucho daño a Estados Unidos.

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 32

El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó ayer que “en algún momento” hablará con su par venezolano, Nicolás Maduro, quien, reiteró, “no ha sido bueno para Estados Unidos”. Horas después, el mandatario bolivariano respondió que en Washington “el que quiera hablar con Venezuela se hará face to face, cara a cara, sin ningún problema”.

Cuando la prensa preguntó al mandatario estadunidense en la Oficina Oval de la Casa Blanca si consideraba el envío de tropas del Pentágono a Venezuela, respondió: “no, no lo descarto, no descarto nada”.

Al preguntarle si dialogaría con Maduro antes de lanzar ataques contra la república bolivariana, el magnate expresó que “probablemente hablaría con él”.

“En las conversaciones con Maduro ¿qué podría decir o hacer que le permitiera sentir que podría mantener su apoyo?”, preguntaron a Trump, a lo que éste contestó:

“Es difícil decirlo, la pregunta es un poco complicada. (Maduro) le ha hecho un daño tremendo a nuestro país, principalmente por las drogas. Más que a ninguna otra nación por la liberación de presos. No ha sido bueno para Estados Unidos. En algún momento hablaré con él.”

Nuevo objetivo en Sudamérica

El mandatario también planteó la posibilidad de atacar los laboratorios donde se producen drogas en Colombia. El país sudamericano “tiene fábricas de cocaína”, aseguró, al referirse a los corredores terrestres por donde presuntamente entran estupefacientes hacia Estados Unidos.

Trump aseguró que “estaría orgulloso” de destruir esas fábricas “personalmente”.

Agregó: “no dije que lo esté haciendo, pero estaría orgulloso de hacerlo porque salvaríamos millones de vidas”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió a Trump en X que durante los pasados tres años de su mandato ha ordenado destruir miles de laboratorios de narcotráfico.

“Cómo me sentiré orgulloso de que en mi gobierno se han destruido 10 mil 366 laboratorios de producción de cocaína. (El secretario de Estado estadunidense, Marco) Rubio, no le ha contado a Trump, nadie le dice”, resaltó Petro.

Por su parte, al ser consultado sobre las declaraciones del jefe de la Casa Blanca, Maduro declaró que “en Estados Unidos el que quiera hablar con Venezuela se hablará, face to face, cara a cara sin ningún problema.

“Ratificamos lo que señala la Carta de Naciones Unidas, lo que establece nuestra Constitución, lo que expresa nuestro pueblo. Reiteramos que sólo mediante la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos y sólo a través del diálogo se buscan puntos comunes en temas de interés mutuo”, reportó Afp.