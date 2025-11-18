Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 39

Zacatecas, Zac., La Secretaría del Campo (Secampo) estatal informó que más de 16 mil 500 campesinos que se dedican a la producción de hortalizas y granos mediante distintos sistemas de riego, junto con sus familias “podrían resultar afectados” si la Cámara de Diputados aprueba la nueva Ley General de Aguas Nacionales, tal como lo propuso en una iniciativa de decreto el gobierno federal.

En las últimas tres semanas, los agricultores han tomado carreteras y casetas de peaje para pedir al Congreso del estado sumarse a la exigencia a los diputados federales, para que no aprueben el decreto, sin revisar y modificar antes la disposición legal y otras leyes reglamentarias asociadas.

Según un documento de la Secampo, elaborado para evaluar el impacto en este sector, Zacatecas tiene una superficie territorial total de 7 millones 527 mil hectáreas. De ellas, un millón 500 mil están destinadas a la agricultura en general, y 379 mil 500; es decir, poco más de 25.3 por ciento, producen bajo algún sistema de riego.

La Secampo dio a conocer que con base en información que le proporcionó la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los volúmenes concesionados en 2024 al sector agrícola fueron 360 millones 191 mil 456 metros cúbicos de líquido, catalogados de “uso agrícola superficial”, e incluiría disponer del recurso contenido en presas, bordos, embalses, arroyos y ríos, entre otros. Mientras, un millón 33 mil 642 metros cúbicos de agua son de “uso agrícola subterráneo”; es decir, sustraída del subsuelo con pozos.