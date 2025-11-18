Sergio Ocampo Arista y Héctor Briseño

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 38

Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, protestaron ayer afuera del palacio de gobierno en esta capital, en solidaridad con los colectivos de personas desaparecidas pues, aseguran, el gobierno no ha cumplido con la entrega de apoyos acordados ni con las despensas de la canasta básica.

Francisco Pérez Martínez, uno de los dirigentes de los estudiantes, manifestó que su presencia en Chilpancingo fue para respaldarlos porque las autoridades no han dado la atención debida en las investigaciones de los casos de sus familiares.

Tanto normalistas como los integrantes de colectivos de ausentes arribaron por separado al inmueble oficial, ayer alrededor de las 10, para manifestarse con mantas y pancartas. Exigieron al gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado, ser escuchados y atendidos en sus respectivos pliegos petitorios. Después se integró una comisión de alumnos y de los representantes de las agrupaciones, la cual fue recibida participó en una mesa de diálogo con funcionarios de la administración estatal.

Durante el diálogo, los contingentes permanecieron afuera del palacio de gobierno; advirtieron de que si no obtienen una respuesta favorable a sus demandas, radicalizarán sus protestas.