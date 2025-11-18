De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 38

La sindica jurídica del ayuntamiento de Palizada, Campeche, Karina Aurora Díaz Hernández; fue asesinada ayer de al menos nueve disparos de arma de fuego por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Díaz Hernández fue candidata de Morena a la alcaldía de esa localidad en las elecciones de 2024, pero perdió ante el actual edil, el petista Pedro Ayala Cámara, de quien se convirtió en una de sus más férreas opositoras.

Según las primeras versiones, la sindica fue atacada en la calle Morelos, de Palizada, cuando iba en su camioneta; herida de gravedad fue llevada a un hospital donde poco después falleció. Apenas el sábado la presidenta Claudia SheInbaum encabezó un acto con beneficiarias de los programas del Bienestar en esa cabecera municipal.

En tanto, un sujeto ejecutó ayer a balazos a José Ángel Mascorro Muñoz, quien fue secretario del ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, en la administración de la priísta Leticia Herrera Ale, que comenzó en 2022 y concluyó hace dos meses y medio. El ataque fue cometido afuera de su domicilio cuando abordaba su automóvil, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

Vecinos reportaron el crimen ayer en la mañana al número de emergencias 911; al sitio arribaron agentes policiacos y personal de la Cruz Roja, que confirmaron que el ex servidor público ya no contaba con signos vitales.

La agresión se cometió afuera de la casa del Mascorro Muñoz, en la calle Palomas colonia Parque Hundido, precisó la SSP.

Detalló que un sujeto se acercó a la unidad y abrió fuego en repetidas ocasiones contra el ex funcionario, para luego huir en dirección al bulevar Rebollo Acosta. En el lugar fueron localizados y asegurados 10 casquillos percutidos calibre .380, mismos que quedaron bajo resguardo de las autoridades.