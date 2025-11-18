▲ En imagen de archivo, integrantes del EZLN cantan el himno zapatista durante una ceremonia en conmemoración del levantamiento armado el 31 de diciembre de 2007 en el caracol de Morelia, municipio de Altamirano, Chiapas. Foto Moysés Zúñiga Santiago

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 38

San Cristóbal de Las Casas, Chis., En el contexto del 42 aniversario de la creación del Ejército Zapatista de Liberacón Nacional (EZN), la comisión sexta del grupo rebelde convocó al Semillero de pirámides, de historia, de amores y, de, claro, desamores.

En un comunicado firmado por el subcomandante Moisés, informó que participarán, Sylvia Marcos, Bárbara Zamora, Tamara San Miguel, Luis de Tavira, Raúl Zibechi, Arturo Anguiano, Carlos Antonio Aguirre Rojas, Eduardo Almeida, Carlos Tornel y Raúl Romero.

Explicó que “expondrán sus análisis sobre las pirámides y los manejos de las historias en el sistema económico, los malos gobiernos, las leyes y la estructura judicial, los movimientos de resistencia, las izquierdas y el progresismo, los derechos humanos, la lucha feminista y las artes”.

Expuso que “tal vez algo se diga de amores y desamores, según. En cualquier caso, o cosa, se espera que quienes exponen no abrumen al respetable con demasiadas citas bibliográficas, elucubraciones asfixiantes o resúmenes de Wikipedia”. Agregó que “la comisión sexta zapatista invita a las personas firmantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Declaración por la Vida a la realización del semillero para celebrar las resistencias y rebeldías del mundo: De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores”.