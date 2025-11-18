▲ Expendedores de la plaza cívica de Tepoztlán, Morelos, acusaron al gobierno municipal de intentar desalojarlos del área para, supuestamente, reubicarlos en el mercado nuevo, el cual no cuenta con los locales suficientes. Foto Rubicela Morelos

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 37

Cuernavaca, Mor., El ayuntamiento de Tepoztlán, que preside Perseo Quiroz Rendón, pretende desalojar de manera definitiva a 56 comerciantes que venden sus productos desde hace 50 años en la plaza cívica de la cabecera municipal de ese pueblo mágico, con el argumento de que “afean el lugar”.

Los afectados consideran “ilegal” esta medida, pues “no hay ninguna orden judicial”, además de que atenta contra su economía pues de esa actividad obtienen ingresos para la manutención de sus familias.

El sábado en la madrugada el alcalde independiente ordenó un operativo para desalojar a los expendedores de diversos productos que se encontraban en la calle No Reelección, frente a la alcaldía, debido a que la plaza fue utilizada para celebrar actos deportivos con motivo del aniversario 115 de la Revolución Mexicana.

El gobierno local utilizó grupo de choque integrado por civiles “alcoholizados” que eran resguardados por alrededor de 25 policías municipales y servidores públicos locales, denunciaron los vendedores y sus abogados.

La operación se realizó a las 2 de la madrugada y dejó saldo de una comerciante golpeada, identificada como Columba Rodríguez Barragán, la sustracción de dos menores de un puesto (hijos de una vendedora), ocho comerciantes desalojados y sus locales destruidos, además, de que en una camioneta se llevaron todos los muebles y herramientas de estos comercios.

Los 48 locales restantes ya no los retiraron, pues integrantes del gremio se percataron de lo sucedido y se trasladaron al lugar para defender a sus compañeros. Los expendedores y Horacio Solís, uno de sus abogados, denunciaron que no había de por medio una orden de desalojo emitida por un juez.

Solicitaron el documento al secretario de seguridad del municipio, Israel Rodríguez, y al secretario del ayuntamiento, Joaquín Medina Rodríguez, y otros funcionarios municipales presentes, pero éstos reconocieron que no había tal y era una “orden del alcalde”, por lo que no les quedó otra más que retirarse casi a las 3:30 de la madrugada.

La abogada Bárbara Zamora expuso que desde hace varias generaciones los comerciantes de este municipio indígena que se rige por usos y costumbres han vendido alimentos típicos como quesadillas, tlaxcales y tacos, así como productos de primera necesidad como verduras y frutas, actividad con la cual mantienen a sus familias, siendo este trabajo la única forma de ganarse el pan de cada día”.

No obstante, el 3 de octubre se publicó en el Periódico Oficial de Morelos un acuerdo que emitió el cabildo municipal de Tepoztlán por el cual se “declara la plaza cívica del centro de Tepoztlán, Morelos, libre de comercio semifijo y ambulante”.

Con ello se prohíbe a los expendedores realizar su trabajo en el sitio, como los venían realizando desde hace 50 años, con la amenaza de que si no desalojan dicha plaza les impondrán una multa o arresto de 12 a 36 horas y mediante el uso de la fuerza pública desalojarán los puestos.

Es violación al “derecho al trabajo”: Bárbara Zamora

Al interrogarla sobre el hecho de que ocho comerciantes ya fueron desalojados, Zamora sentenció que “representa la violación a derechos antes adquiridos a que se impusiera esta prohibición, por lo que nadie puede ser privado de sus garantías constitucionales por un capricho del presidente municipal (Perseo Quiroz)”.

Se trata, afirmó, de una “violación al derecho al trabajo, plasmada en el artículo 5 de la Constitución de México, la cual estipula que a ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

Además, agregó, es un “acto de discriminación. El artículo 1º de la Constitución prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad, condiciones de salud, religión, opiniones, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.