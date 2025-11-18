Afp

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 8

Londres. Paul McCartney lanzará en diciembre un tema silencioso en la redición de un álbum, también mudo, junto a otros artistas, para denunciar un proyecto sobre la inteligencia artificial (IA) que flexibiliza los derechos de autor.

El tema de McCartney, titulado Bonus Track, es una grabación de un “estudio vacío”, con una sucesión de ruidos, de una duración de 2 minutos y 45 segundos. A decir del diario británico Guardian, “la nueva contribución de McCartney se llama (bonus track) y, como sus mejores canciones, podría decirse que tiene un principio, un desarrollo y un final. Sube el volumen rápidamente y comienza con 55 segundos de ruido de cinta, seguidos de 15 segundos de un traqueteo indeterminado que podría ser alguien abriendo una puerta y caminando de un lado a otro, antes de establecerse en otros 80 segundos de ruido interrumpido por crujidos y concluir con un fundido lento y conmovedor”, escribe el periódico.

El mensaje que se intenta transmitir, según Guardian, es que el ecosistema creativo se verá destruido y la música original, silenciada, si las empresas explotan la propiedad intelectual de los músicos para entrenar sus modelos generativos de IA.

El tema saldrá a la luz con motivo de la redición en vinilo del álbum Is this what we want? (¿Es esto lo que queremos?), el 8 de diciembre, anunció el colectivo del mismo nombre en su sitio web.

“No legalizar el saqueo”

Más de un millar de artistas, entre ellos Annie Lennox, Damon Albarn, Jamiroquai o Max Richter colaboraron en este álbum mudo, que salió en versión digital en febrero de 2025, que insta al gobierno británico a “no legalizar el saqueo musical en beneficio de las empresas de IA”.