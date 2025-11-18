▲ Participantes en el Festival de la Mujer Mariachi Europa, que se celebró el fin de semana en Francia. Foto tomadas de Facebook

Afp

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 8

París. “Estamos tomando las riendas”. Con sus guitarrones y sus vestidos bordados, las mujeres mariachis van ganando terreno en esta famosa música mexicana, tradicionalmente interpretada por varones.

La música mariachi, que la Unesco reconoció en 2011 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, suele ser cantada por bandas masculinas, reconocibles por sus trajes de charro y sus sombreros de ala ancha. Estos conjuntos tocan temas tan archiconocidos como Cielito lindo o Volver, volver.

Pero desde hace tiempo, hay cada vez más grupos compuestos sólo por mujeres, que buscan mostrar su pasión por esta música y romper los estereotipos de este género.

En el Festival de la Mujer Mariachi Europa, celebrado este fin de semana en París, participaron cuatro de estas bandas femeniles: las mexicanas Flor de Agave (Guadalajara) y Cielito Lindo (Durango), la británica Las Adelitas y la francesa Arrieras Somos.

“Siento que hay muy pocas mujeres en escena y creo que tenía que abrir un espacio para las mujeres, en este caso en este género (el mariachi), porque es al que yo me dedico”, dice a Afp Alicia Leos para explicar por qué fundó en 2020 Arrieras Somos, de la que es vocalista.

Esta emprendedora mexicana, que vive en París desde hace dos décadas, es la organizadora del festival, el primero de este tipo en Europa, y que ya está en su segunda edición.

La formación británica Las Adelitas fue creada en 2013 por Anna Csergo quien, como otras mariachis, también trabajó previamente en bandas masculinas.

“A veces era difícil tener mi propia voz dentro de las agrupaciones. Sentí que estaba más como un adorno que como una voz”, recuerda esta mujer de origen italo-húngaro que vivió en México. Por eso fundó el grupo, pionero en Europa.

“Inspiramos”

Las mujeres mariachis, con su música y sus imponentes trajes bordados, “demuestran que estamos tomando las riendas (...) que tenemos la fuerza”, afirma esta violinista. "Inspiramos a mujeres diciendo que una sí puede hacer lo que quiera en la vida”, agrega.