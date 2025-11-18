Economía
Decenas de miles de pasajeros afectados por la huelga de Latam
Martes 18 de noviembre de 2025, p. 31

La aerolínea Latam, la mayor de Sudamérica, anunció ayer que suspenderá vuelos programados hasta el 22 de noviembre, lo que afectará a 10 mil pasajeros, debido a la huelga de uno de los sindicatos de pilotos. El gremio, que representa a casi 500 de los 900 pilotos de la compañía en Chile, extendió el paro iniciado la semana pasada. Los pilotos buscan recuperar los salarios previos a la pandemia, reducidos por la compañía para seguir operando durante los cierres de los aeropuertos en el mundo. La semana pasada la compañía suspendió 173 vuelos programados entre el 12 y 17 de noviembre, con repercusiones para 21 mil usuarios.

