La aerolínea Latam, la mayor de Sudamérica, anunció ayer que suspenderá vuelos programados hasta el 22 de noviembre, lo que afectará a 10 mil pasajeros, debido a la huelga de uno de los sindicatos de pilotos. El gremio, que representa a casi 500 de los 900 pilotos de la compañía en Chile, extendió el paro iniciado la semana pasada. Los pilotos buscan recuperar los salarios previos a la pandemia, reducidos por la compañía para seguir operando durante los cierres de los aeropuertos en el mundo. La semana pasada la compañía suspendió 173 vuelos programados entre el 12 y 17 de noviembre, con repercusiones para 21 mil usuarios.