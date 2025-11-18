Reuters

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 31

Fráncfort. El mayor fabricante chino de automóviles, BYD, planea duplicar su red de ventas en Europa para fines del próximo año, como parte de una ambiciosa campaña en el mercado continental. “Para finales de 2025 contaremos con mil puntos de venta en Europa y el año que viene duplicaremos esa cifra”, dijo María Grazia Davino, directora general regional de BYD para Europa, en un acto celebrado en Fráncfort. BYD tiene una “estrategia de localización a largo plazo” para Europa; la firma ya está presente en 29 mercados y próximamente abrirá una planta en Hungría, su primera en el continente. Además, planea una segunda fábrica en Turquía y sopesa instalar un tercer centro de producción en Europa, el cual podría establecerse en España.