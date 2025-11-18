Reuters

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 31

Lima. La ministra de Economía de Perú, Teresa Mera, informó ayer que la nueva exención arancelaria de Estados Unidos incluye unos 100 productos de la canasta agroexportadora, que ahora podrán ingresar “sin pagar aranceles”. En un comunicado, Mera sostuvo que entre los productos incluidos destacan la palta y el café, así como mango, limón, naranja, jengibre y jugos de frutas, y que el año pasado generaron ventas por unos mil 200 millones de dólares, 24 por ciento de lo enviado al mercado estadunidense. La semana pasada, el presidente estadunidense Donald Trump redujo los aranceles a más de 200 alimentos, ante la creciente inquietud entre los consumidores estadunidenses.