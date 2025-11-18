Economía
Accede India a comprar gas licuado estadunidense
 
Periódico La Jornada
Martes 18 de noviembre de 2025, p. 31

Nueva Delhi., India anunció ayer la firma de un acuerdo para comprar a Estados Unidos cerca de 10 por ciento del gas licuado de petróleo que importa, lo que permitirá diversificar sus fuentes de energéticos. El convenio de un año implica la compra de 2.2 millones de toneladas de gas, indicó el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri. Las relaciones entre Estados Unidos y Nueva Delhi se deterioraron en agosto, cuando el presidente Donald Trump incrementó a 50 por ciento los aranceles a productos de India, a la que acusó de comprar petróleo barato a Rusia para que ésta financie su guerra contra Ucrania.

