Martes 18 de noviembre de 2025, p. 31

Washington. Más de 22 millones de personas, muchas de ellas menores de edad, podrían morir de causas previsibles para 2030 debido a los recortes de ayuda internacional por parte de Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, según una investigación publicada ayer.

Estas conclusiones son una actualización de un estudio realizado a principios de este año, que se centraba únicamente en las consecuencias de los recortes de la ayuda extranjera promovidos por Washington, en particular el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), y que proyectaba 14 millones de muertes adicionales.

La actualización ahora toma en cuenta reducciones de toda la asistencia oficial para el desarrollo, ya que Alemania, Francia y Reino Unido también han recortado sus fondos para ese fin.

“Es la primera vez en los últimos 30 años que Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido están recortando ayuda al mismo tiempo”, dijo uno de los autores de la investigación, Gonzalo Fanjul, director de políticas y desarrollo en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

“Los países europeos no se comparan con Estados Unidos, pero cuando los combinas a todos, el golpe al sistema global de ayuda es extraordinario. No tiene precedentes”, señaló a Afp.

La investigación, realizada por autores de España, Brasil y Mozambique, fue presentada este lunes a la revista científica The Lancet Global Health y está a la espera de revisión por pares.