▲ Caminos y puentes Federales intensificará la colocación de tarjetas de prepago a fin de agilizar el paso por las casetas de peaje del país. En la imagen, el puesto de cobro de Palo Alto, rumbo a Acapulco, Guerrero, durante en la pasada Semana Santa. Foto La Jornada

Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 30

Con la intención de erradicar el pago con efectivo en las casetas de las carreteras, el gobierno impulsa la venta de la tarjeta (tag) IAVE de Caminos y Puentes Federales (Capufe), un dispositivo que desde hace tiempo se puede comprar en todas las casetas del país y en comercios de Acapulco y Cuernavaca.

Este dispositivo de prepago permite el acceso a autopistas y carreteras de peaje.

Juan Carlos Fuentes Orrala, subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, adelantó en entrevista que se encuentra en pláticas con Oxxo, 7 Eleven, Waldo’s y Amazon para que vendan la tarjeta de Capufe, cuyo precio será más bajo que en otras empresas. Estimó que podría venderse en 110 pesos, ya que su costo de producción es de 85.

El acuerdo está avanzado Oxxo: el dispositivo podría estar a la venta en esas tiendas a partir del primer trimestre del 2026.

“Estamos en el análisis de la implementación. Tenemos un programa que abarcará buena parte del 2026, porque primero debemos solucionar la operación de las casetas; en algunos casos se requieren modernizaciones y vamos a ir trabajando de la mano hasta dejar el efectivo.”

Explicó que la intención es que el tag sea el principal método de pago en las casetas a finales de septiembre del próximo año.

“IAVE es la tarjeta que maneja Capufe; estamos potenciando su comercialización porque es un poco más económica que las otras y también es recibida en todas las casetas. El monto mínimo que se plantea (para la tarjeta) es necesariamente lo que cueste la caseta”, indicó.