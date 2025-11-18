Braulio Carbajal

En 2025 la participación de la agricultura en el producto interno bruto (PIB) de México es de 3.3 por ciento, cuando en 1986 representaba 4.09 por ciento, “una disminución considerable”, destacó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un estudio.

Pese a esta disminución, destaca en el reporte Productividad agrícola en América Latina y el Caribe: lo que sabemos y hacia dónde vamos, en México el sector sigue siendo una fuente clave de empleo, pues brinda trabajo a alrededor de 6.4 millones de personas, una décima parte de la fuerza laboral del país.

El BID destaca en que en 2023 la producción agrícola total fue de 298.9 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente 85 por ciento se destinaron al consumo interno (alimentos básicos, industria alimentaria nacional y alimento para animales), mientras 13 por ciento se exportó y el 2 por ciento restante correspondió a pérdidas o al mercado informal.