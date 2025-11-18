Martes 18 de noviembre de 2025, p. 29
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aerolíneas mexicanas aceptaron “ceder” sus espacios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez a empresas de Estados Unidos para garantizar la competencia.
Con ello se redistribuirán los slots en la terminal aérea a fin responder a la determinación del gobierno de Donald Trump de cancelar 13 rutas entre las dos naciones.
“Desde hace ya algunas semanas se hizo una nueva distribución de los slots. Aerolíneas mexicanas ceden sus espacios a aerolíneas estadunidenses, dentro de un marco de competitividad”, señaló.
En la mañanera de ayer, a pregunta sobre el anuncio hecho a finales de octubre por el Departamento de Transporte estadounidense (DOT, por sus siglas en inglés), la mandataria federal detalló que en 2026 se pondrá en operación un nuevo sistema digital para mejorar la distribución de las aerolíneas en el AICM.
“El próximo año entrará en operación un sistema digital mucho más avanzado, de tal manera que pueda haber suficiente competencia y distribución en todas las aerolíneas. Son los acuerdos que se tienen firmados con Estados Unidos y con otras aerolíneas de otras partes del mundo”.
La jefa del Ejecutivo dijo que tras la decisión de la Casa Blanca de cancelar las rutas aéreas con México se ha mantenido comunicación y el lunes de la semana pasada hubo una reunión en Washington.
En ésta, dijo, la representación mexicana planteó al DOT la necesidad de que los dos países reconozcan la operación conjunta del AICM y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de un solo sistema aeroportuario en la zona metropolitana del Valle de México.
“Queremos que los dos aeropuertos tengan suficientes vuelos y sean parte de un sistema (…) Fue lo primero que planteamos, que ellos entendieran que es obligación del gobierno de México impulsar los dos aeropuertos: el Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Fueron muy sensibles a ello”.
Remarcó que hay un decreto, “que hay que respetar”, para que los vuelos de carga utilicen el AIFA.
En ese sentido, apuntó que ha tenido reuniones con representantes de aerolíneas de carga instaladas en la nueva terminal aérea. “Me reuní con las cargueras personalmente para ver qué les hace falta; hay algunas cosas de aduanas que hay que mejorar y algunos otros temas que plantearon su mejora, y vamos a acompañarlos en este proceso”.