Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 29

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aerolíneas mexicanas aceptaron “ceder” sus espacios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez a empresas de Estados Unidos para garantizar la competencia.

Con ello se redistribuirán los slots en la terminal aérea a fin responder a la determinación del gobierno de Donald Trump de cancelar 13 rutas entre las dos naciones.

“Desde hace ya algunas semanas se hizo una nueva distribución de los slots. Aerolíneas mexicanas ceden sus espacios a aerolíneas estadunidenses, dentro de un marco de competitividad”, señaló.

En la mañanera de ayer, a pregunta sobre el anuncio hecho a finales de octubre por el Departamento de Transporte estadounidense (DOT, por sus siglas en inglés), la mandataria federal detalló que en 2026 se pondrá en operación un nuevo sistema digital para mejorar la distribución de las aerolíneas en el AICM.

“El próximo año entrará en operación un sistema digital mucho más avanzado, de tal manera que pueda haber suficiente competencia y distribución en todas las aerolíneas. Son los acuerdos que se tienen firmados con Estados Unidos y con otras aerolíneas de otras partes del mundo”.

La jefa del Ejecutivo dijo que tras la decisión de la Casa Blanca de cancelar las rutas aéreas con México se ha mantenido comunicación y el lunes de la semana pasada hubo una reunión en Washington.