▲ Aspecto de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025, realizada el 13 de agosto pasado en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México. Foto La Jornada

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 28

Seis de cada diez desocupados en México cuentan con estudios de niveles medio superior y superior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con datos a septiembre pasado. Este grupo está formado por personas que no tienen trabajo pero buscan uno activamente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población desocupada en el país ascendía a 1.85 millones al cierre de septiembre; de ellos, 1.11 millones cuentan con instrucción media superior y superior, y constituyen el número de personas más alto en este segmento desde agosto de 2022 (1.24 millones de personas).

En el acumulado de 2025, la desocupación de personas con educación media superior y superior aumentó en 278 mil 977, la cifra más alta para un periodo enero-septiembre desde 2020, cuando subió en 610 mil 72 personas en los primeros nueve meses de ese año.

La ENOE exhibe que el siguiente segmento que padece la mayor desocupación son personas que reportaron tener secundaria completa, 510 mil 160 individuos (27.58 por ciento de los desocupados).