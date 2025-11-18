Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. a12

Desde hace cientos de años, los noruegos adoptaron el esquí como parte integral de su cultura. Lo practicaron primero de forma recreativa y como medio de transporte, hasta evolucionar a una pasión nacional que los llevó a ser el país más ganador en la disciplina en los Juegos Olímpicos de Invierno con 405 medallas en su historia.

El mexicano Allan Corona se enamoró ahí. No sólo de la mujer con la que comparte su vida, sino de los paisajes y recintos deportivos que lo llevaron a mudarse para buscar la élite de la especialidad.

“Dicen que los noruegos nacen con esquís en los pies. He aprendido mucho en este país porque tiene las condiciones necesarias para explotar tu potencial. De octubre a marzo hay hielo y en verano podemos practicar algo que se llama rollerski. Extraño mucho mi país pero todo valió la pena porque mi nivel ha aumentado mucho”, compartió el deportista quien vive en el país nórdico desde hace cuatro años y que está a punto de concretar su clasificación a los Olímpicos de Invierno Milano-Cortina.

El esquiador de fondo tuvo una actuación destacada en el Campeonato Mundial realizado en Noruega y aseguró una plaza para el país.

Al ser el único mexicano que cuenta con puntos necesarios para ser elegible, sólo espera el último conteo de la Federación Internacional para celebrar que en febrero representará a nuestro país.

Primer paso para Milano

“Tanto Regina (Martínez) como yo lo hicimos bien y ya dimos el primer paso para estar en Milano. El objetivo no es ir y llegar en el último lugar, buscamos escalar poco a poco peldaños para que nuestro país sea reconocido a nivel internacional.”