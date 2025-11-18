▲ Las Águilas y las Amazonas se enfrentarán por cuarta ocasión en la historia de la final del torneo. Foto @Tigresfemenil

De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. a11

América y Tigres se citaron por cuarta ocasión en la historia en una final de la Liga Mx Femenil en busca de acrecentar su palmarés. Sus constantes apariciones en estas instancias son un reflejo de la importancia que ambos conjuntos le brindan al certamen, ya que de los 15 títulos que se han disputado desde 2017, ocho se los han repartido estos dos equipos.

Las felinas le han arrebatado la corona dos veces a las Águilas (Apertura 2022 y 2023), por lo que las dirigidas por Ángel Villacampa tienen una oportunidad inmejorable de tomar revancha. Este jueves recibirán el duelo de ida a las 20 horas en el estadio Ciudad de los Deportes, mientras la vuelta se definirá el domingo a las 17 horas en el estadio Universitario de Nuevo León, informó ayer la Liga en un comunicado.

Tigres buscará refrendar su papel como el equipo más ganador del torneo con seis coronas, seguido de Rayadas (4), así como América y Chivas con dos cetros, respectivamente. Las Amazonas han sido un conjunto que no sólo trabaja en lo deportivo, sino también muestra una clara intención de inclusión de género en el futbol al crear en 2023 la primera cabina de lactancia en un estadio, el Volcán universitario.

“Es un llamado a los otros clubes para que sigan creyendo en nosotras. En la femenil se viven buenos ambientes y se dan grandes espectáculos”, indicó Lizbeth Ovalle tras el último título de las felinas en 2023, quien en meses recientes impuso récord como el fichaje más caro en el balompié mundial de mujeres al firmar con el Orlando Pride un contrato de 1.5 millones de dólares por dos años con posibilidad de extenderse hasta 2028.