Martes 18 de noviembre de 2025, p. a10

Javier Aguirre, director técnico de la selección nacional, abandona la sala de prensa del estadio Alamodome, en San Antonio, con un libro en la mano que el argentino Marcelo Bielsa le obsequió el viernes antes del partido contra Uruguay. Se titula El Código de la Cultura y su autor, el estadunidense Daniel Coyle, plantea en él que el trabajo en equipo y la capacidad de colaboración es el secreto del éxito de organizaciones tan dispares como el estudio cinematográfico Pixar y los Spurs de San Antonio, franquicia de la NBA.

“Desde hace tiempo intercambiamos algunos libros y llevamos una buena relación, éste me lo regaló en Torreón”, dice, pero su semblante se mantiene serio. Nada logra ocultar el desgaste que acumula desde hace cinco partidos, en los que la afición ha exigido su salida del cargo al no registrar victorias rumbo a la Copa del Mundo.

Aguirre retoma algunas ideas del libro de Bielsa, el cual sostiene que cuando las arañas tejen juntas pueden atar a un León. A unas horas de enfrentar a Paraguay, en su último encuentro de preparación en el año, responde a una serie de preguntas relacionadas con su bajo nivel de juego, los gritos de “¡Fuera Vasco!” y la brecha que existe respecto a rivales mejor calificados en Asia y Sudamérica –Japón, Corea del Sur, Colombia, Ecuador y Uruguay–, a los que no pudo vencer desde que ganó el título de Copa Oro en Estados Unidos. “El que no esté preparado para ser sometido a juicio público no sirve para esto”, afirma en conferencia de prensa, como si el carácter y la personalidad fueran parte de los requisitos para participar en la siguiente Copa del Mundo, y no sólo el talento.