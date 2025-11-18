Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. a10

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los aficionados extranjeros en Estados Unidos no saben qué esperar de la Copa del Mundo. Piensan en los efectos de las políticas migratorias, los operativos, las redadas que encabezan agentes federales, la revocación de permisos de residencia temporal de ciudadanos de varias nacionalidades y el riesgo de ser arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al acudir a los estadios. Sobre el torneo –el más grande y complejo en la historia del futbol con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades en tres países– se cierne también la incertidumbre en torno a las severas restricciones para obtener visados.

Aunque el gobierno estadunidense impuso una prohibición de viaje a personas de 12 países, entre ellos Irán, ya clasificado a la Copa, la FIFA anunció ayer un sistema de citas prioritarias, denominado FIFA Pass, para que seguidores extranjeros que adquieran entradas a los encuentros del próximo verano soliciten su visa de ingreso a Estados Unidos de forma acelerada. El Departamento de Estado estadunidense, que el mes pasado envió más de 400 oficiales consulares adicionales alrededor del mundo para equilibrar la demanda de visas, garantizó que los viajeros podrán obtener una cita al realizar el trámite dentro de 60 días.

Según datos de FIFA, el próximo verano se venderán entre 6 y 7 millones de boletos, cerca de 5 y 10 millones de personas visitarán Estados Unidos y el torneo creará 185 mil empleos de tiempo completo, con una producción bruta de 30 mil 500 millones de dólares. Bajo el nuevo sistema, aquellos que hayan comprado localidades a través del máximo organismo de futbol accederán a una plataforma que priorizará su solicitud de visa y entrevista en el Departamento de Estado. “Vamos a hacer la misma verificación que cualquier otra persona recibiría. La única diferencia aquí es que los estamos moviendo hacia adelante en la fila”, explicó el secretario Marco Rubio.