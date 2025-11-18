Prensa Latina

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 4

Ramallah. Israel robó unas 17 mil piezas del museo del Palacio Pasha, ubicado en la ciudad de Gaza, denunció ayer Hamouda al Dahdar, supervisor de la restauración de ese sitio histórico.

En un comunicado, el especialista acusó al ejército de ese país de destruir deliberadamente el complejo y afirmó que “una enorme cantidad de objetos históricos desaparecieron de sus almacenes”.

Al Dahdar reveló que sólo encontraron una veintena de objetos históricos bajo los escombros tras la retirada castrense.

El museo, una fortaleza medieval, albergaba piezas de las épocas mameluca, otomana, bizantina, romana y prehistórica, subrayó.

La pasada semana, el diario Al Quds denunció que las fuerzas armadas israelíes destruyeron más de 300 sitios arqueológicos en la ubicación costera durante sus dos años de ataques.

“La memoria cultural de la franja de Gaza no se libró de la maquinaria de destrucción israelí que afectó todos los aspectos de la vida” durante la campaña bélica, subrayó el rotativo.

La publicación destacó que los ataques deliberados arrasaron muchos monumentos históricos de diferentes épocas.

Varios organismos oficiales intentan comenzar a restaurar lo que queda, pese a la grave escasez de recursos y equipos, lamentó.