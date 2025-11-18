▲ Un trabajador del Archivo Bach de Leipzig muestra una copia de las dos composiciones de Johann Sebastian Bach. Foto Afp

Dos piezas para órgano perdidas fueron identificadas como obras de Johann Sebastian Bach tres décadas después de su descubrimiento, y fueron interpretadas ayer en Alemania por primera vez en más de tres siglos.

Las composiciones fueron creadas cuando Bach tenía 18 años y trabajaba de profesor de órgano en la localidad de Arnstadt, en Turingia, a principios de su carrera, y captaron la atención de los investigadores hace 30 años.

La “chacona en re menor”, con el número BWV 1178, y la “chacona en sol menor”, con el número BWV 1179, pudieron finalmente atribuirse al compositor tras años de investigación, explicó Peter Wollny, director del Archivo Bach de Leipzig.

Las dos obras fueron interpretadas por primera vez en 320 años por el organista neerlandés Ton Koopman, presidente del Archivo Bach, en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, en presencia del secretario de Cultura, Wolfram Weimer.

Éste calificó el acontecimiento de “sensación mundial” y “gran momento para el mundo de la música”.

Wollny descubrió los manuscritos antiguos en la Biblioteca Real de Bélgica en Bruselas, en 1992.

Las piezas no estaban fechadas ni firmadas, pero Wollny quedó fascinado porque contenían características que hacen única a la música de Bach de este periodo.