▲ El arqueólogo Raúl Barrera durante un recorrido con La Jornada por el museo de sitio subterráneo del hotel Catedral, ubicado en Guatemala 16, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto Luis Castillo

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 2

Al entrar en el vestíbulo del hotel Catedral, por la calle República de Guatemala, el transparente piso de cristal devela una inusual e impactante vista donde se entretejen el pasado prehispánico, el virreinal y la infraestructura moderna.

A seis metros bajo el suelo abrirá al público un pequeño pero espectacular museo de sitio, donde se exhibirán vestigios que formaron parte del recinto sagrado de Tenoch-titlan, descubiertos hace años por el Programa de Arqueología Urbana (PAU).

Raúl Barrera Rodríguez, director de dicho proyecto, instancia adscrita al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y artífice de esta iniciativa, mostró en un recorrido exclusivo con La Jornada el recinto de sitio, donde con cuidadosa museografía, cédulas informativas y maquetas se devela la historia de vestigios sagrados mexicas, así como fragmentos del pasado colonial.

A la vista emerge una sección del Templo de Ehécatl Quetzalcóatl, dios del viento, además de los restos del costado norte del juego de pelota o teotlachco, un brasero ceremonial, así como los vestigios de una casa que perteneció a Juan Engel, uno de los primeros fundadores de la Nueva España, que, tras la caída de Tenochtitlan, se construyó con los mismos escombros prehispánicos, y cuyos muros, ahora conservados y expuestos, datan del periodo virreinal temprano (1521-1620).

“El Templo de Ehécatl está sobre el eje paralelo que coincide con el adoratorio a Tláloc, dios de la lluvia y de la fertilidad de la tierra, en el Templo Mayor; es una deidad relacionada con la vida, y Ehecátl tiene de misión de hacer el bien; limpia los cielos y caminos, y produce las tolvaneras que anteceden la lluvia.”

Descenso a la historia

La inusual entrada al museo subterráneo será por la misma puerta del hotel Catedral, pero hacia un costado, del lado derecho, se encuentra una puerta que permitirá descender a los visitantes a través de unas escaleras y ser testigos del pasado histórico y patrimonial.

Aunque aún se afinan detalles y la fecha de inauguración está próxima, Rodríguez aclaró que “es un museo independiente del hotel; conviven y se relacionan, pero el recinto es del INAH, por conducto del Museo del Templo Mayor, que será el encargado y controlará el acceso al recinto”.

Sobre los elementos arqueológicos, el director del PAU rememoró: “hicimos los primeros sondeos en diciembre de 2009 en el predio de Guatemala 24, y en 2010 se detectaron los restos del templo e iniciamos formalmente el proyecto de salvamento. Era un lugar que utilizaban de estacionamiento particular, y lo único que se conservaba era la fachada histórica que da hacia la calle de Guatemala, pero aquí adentro no había construcción. Antes hubo un edificio que colapsó en los sismos de 1985; posteriormente, se debilitó, se derrumbó y fue demolido”.

Los propietarios “son los del hotel Catedral, y tenían el proyecto de hacer una ampliación de su negocio hacia la parte que da a la calle de Guatemala; es decir, el hotel tiene acceso en Donceles 95 y ahora otro por Guatemala 16; se unieron dos predios”.

Debido al interés de los propietarios en ampliar su proyecto “hicieron su trámite con el INAH y nosotros elaboramos la investigación; una vez que todo se autorizó comenzamos las excavaciones, hicimos cinco pozos de sondeo en este predio y trazamos una cala arqueológica, porque encontramos evidencias prehispánicas a 90 centímetros de profundidad desde el nivel del suelo actual”.

Agregó: “continuamos con los trabajos y encontramos la parte posterior del Templo de Ehécatl; es un edificio mixto: se trata de una plataforma rectangular que medía 34 metros de norte a sur, cuyo adosamiento en la parte posterior circular es de 18 metros de diámetro; son dos cuerpos arquitectónicos”.

Doble descubrimiento

Este hallazgo “en 2010 fue muy importante; en 2014 encontramos la parte externa del juego de pelota, que son estos escalones que se observan ahora, además de restos de piso, lajas, una banqueta y el desplante de uno de los escalones que dan hacia una plataforma que tiene las huellas de los desplantes de pilastras, las cuales formaban parte de una especie de pórtico, sobre el cual se colocaban los espectadores para ver el juego de pelota”.