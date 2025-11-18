Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 6

Madrid. La investigadora del Centro de Neurociencias Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Marta Cortés señaló que la salud cardiovascular es un “pilar fundamental” en la patogénesis del Alzheimer, ya que el riesgo vascular elevado causa directamente hipometabolismo cerebral, daño neuronal e inmunotrombosis, “redefiniendo la enfermedad como un problema sistémico y no sólo neurológico”.

Así lo demostró durante su participación en un debate organizado por la Fundación Ramón Areces y la Real Academia de Farmacia en el que participaron otras investigadoras españolas que trabajan para mejorar el abordaje de la demencia y, en particular, del Alzheimer.

Cortés ha destacado el buen momento que atraviesa la investigación en Alzheimer, pues “más de 100 compuestos para esta enfermedad se encuentran en ensayos clínicos”. Y ha relacionado directamente la evolución del corazón con la del cerebro: “Un riesgo cardiovascular elevado (especialmente hipertensión) provoca una reducción del metabolismo en las mismas áreas cerebrales afectadas por el Alzheimer, incluso en personas sanas, estableciendo un vínculo causal directo”, destacó.

“La prevalencia de Alzheimer se triplica en individuos con aterosclerosis, y el aumento de la placa de ateroma se asocia con una disminución del metabolismo cerebral y un aumento de marcadores de muerte neuronal en sangre”, aseguró.

Durante su intervención, también explicó: “el control de los factores de riesgo cardiovascular –entre éstos hábitos saludables como buena alimentación y ejercicio físico– es una estrategia de prevención de alto impacto para la demencia que evita hasta 45 por ciento de los casos, al mitigar el daño vascular que acelera el deterioro cognitivo.