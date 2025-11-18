Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 6

Madrid. Aprovechando la potencia de una de las supercomputadoras más rápidas del mundo, científicos del Instituto Allen (Estados Unidos) y de la Universidad de Electrocomunicaciones de Japón han creado una de las simulaciones cerebrales biofísicamente realistas más grandes y detalladas de un animal jamás realizadas. Este trabajo se presentará en SC25, la conferencia de supercomputación más importante del mundo, que tiene lugar en Saint Louis, Estados Unidos.

Este espectacular logro es producto de la supercomputadora japonesa Fugaku, capaz de procesar datos a una velocidad vertiginosa, realizando cuatrillones de cálculos por segundo. Esta copia virtual de la corteza cerebral completa de un ratón permite a los investigadores estudiar el cerebro de una forma novedosa: simulando enfermedades como el Alzheimer o la epilepsia para observar en detalle cómo se propaga el daño a través de las redes neuronales o para comprender la cognición y la conciencia. Simula tanto la forma como la función, con casi 10 millones de neuronas, 26 mil millones de sinapsis y 86 regiones cerebrales interconectadas.

Los científicos pueden usar este modelo para hacer preguntas sobre lo que sucede en una enfermedad, cómo las ondas cerebrales dan forma al enfoque o cómo se propagan las convulsiones en el cerebro, y luego probar sus hipótesis. Antes de esto, estas preguntas sólo podían hacerse usando tejido cerebral real, un experimento a la vez. Ahora, los investigadores pueden probar hipótesis virtualmente. Estas simulaciones pueden ayudar a encontrar respuestas para los trastornos cerebrales, revelando cómo comienzan los problemas antes de que aparezcan los síntomas, y permiten a los investigadores probar nuevos tratamientos o terapias de forma segura en un entorno digital.

“Esto demuestra que la puerta está abierta. Podemos ejecutar este tipo de simulaciones cerebrales de manera efectiva con suficiente potencia informática”, comenta Anton Arkhipov, investigador del Instituto Allen que trabajó en el proyecto. “Es un hito técnico que nos da la confianza de que los modelos mucho más grandes no sólo son posibles, sino también alcanzables con precisión y escala”.

Esta colaboración global fusiona la experiencia en neurociencia humana con la extraordinaria potencia informática de una máquina. El Instituto Allen proporcionó el modelo y las propiedades biofísicas del cerebro virtual a través de datos reales de la Base de Datos de Tipos Celulares de Allen y el Atlas de Conectividad de Allen, y Fugaku, de Japón, dio vida a los datos.