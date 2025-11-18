Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 42

Tras la investigación en contra del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, por presunta violencia política de género en contra de la concejala Esther Rodríguez, del PT, la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México ordenó una serie de medidas de protección a favor de la funcionaria.

Luego de aplicar un cuestionario como parte del protocolo de atención, se ubicó a la víctima en un nivel de riesgo de violencia moderado, que implica la existencia de condiciones de vulnerabilidad o posibles agravios continuados, que de no ser atendidos oportunamente pudieran escalar.

A la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ordenó brindar protección a la víctima y a sus familiares en los términos que se considere necesario y suficiente para garantizar su seguridad; también, proporcionar un botón de pánico o número telefónico de contacto para brindarle auxilio policial a la víctima.

Al Centro de Justicia para las Mujeres en Tlalpan se ordenó el otorgamiento de atención sicológica especializada durante el tiempo que estime necesario o hasta que se resuelva el asunto ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.