Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 42

Vecinos de la colonia Roma llamaron a diputados del Congreso capitalino a no aprobar ningún cambio de uso de suelo hasta que entren en vigor los instrumentos de planeación, tras rechazar una iniciativa para construir un restaurante y locales comerciantes en la colonia Hipódromo, donde, según la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), se generaría un “impacto irreversible” en la gestión de residuos sólidos y en el consumo de agua.

En septiembre pasado, el Poder Legislativo local recibió una solicitud de modificación al predio ubicado en avenida México 51, colonia Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc, para cambiar su uso de suelo habitacional por comercial, donde se construirían un restaurante y cuatro locales en una superficie de 612.19 metros cuadrados de construcción distribuidos en dos niveles.

Tras publicitar la iniciativa, los vecinos enviaron una misiva a los diputados para advertir que el predio colinda con el parque México, considerado área de valor ambiental y patrimonial, donde cualquier incremento de actividad comercial afecta el ecosistema del parque, el aforo peatonal y la calidad del espacio público.