▲ Locatarios del mercado Jamaica desde la semana pasada se declararon listos para recibir a los clientes que buscan árboles de Navidad, nochebuenas y piñatas para las fiestas decembrinas. Foto Cristina Rodríguez

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 41

El pasado 12 de noviembre, en el mercado Jamaica comenzó la venta de árboles de Navidad provenientes de Oregón, Estados Unidos, los cuales se ofertan entre mil 200 y 2 mil 500 pesos, según su volumen, informó Martín, comerciante, quien señaló que las ventas apenas llegan a 10 por ciento.

Explicó que, después de la pandemia, los hábitos de compra cambiaron, ya que antes las personas comenzaban a adquirirlos a partir del 25 de noviembre, pero ahora muchos los buscan desde el 28 de octubre. Esto, dijo, porque también las tiendas departamentales comienzan con bastante antelación las ventas de los ejemplares y para cuando llega el aguinaldo ya no hay.

Señaló que cada día se trasladan alrededor de 50 ejemplares desde la bodega ubicada en la colonia Agrícola Oriental, donde los árboles permanecen en un proceso de frío para su conservación, y que un ejemplar de tres metros cuesta 2 mil 500 pesos.

En el lugar, cerca del estacionamiento, se escucha el grito constante: “¿cuál se va a llevar?, ¿se lo llevo a su auto?”, donde el olor a pino fresco invade el espacio y acompaña a su paso a los compradores, en tanto varios hombres descargan de una camioneta los ejemplares.

Mientras, en otros locales donde se expenden piñatas, expusieron que realizaron una inversión de 50 mil pesos en mercancía y de 100 mil en dulces para los aguinaldos, “porque es caro”, y señalaron que prevén mayor afluencia a partir de diciembre, aunque las piñatas empezaron a venderlas desde la semana pasada, comentó Carolina Reyes, de Dulcería Sofi, local 1107, carril 4.