Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 40

Dos días después de la marcha de la llamada generación Z, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que no hubo ni habrá ninguna orden para reprimir las manifestaciones públicas, pero advirtió que quienes cometan delitos en ellas tendrán consecuencias, porque no va a permitir que queden impunes.

“La ciudad va a responder con la justicia, no con represión, aplicando la ley para enfrentar los casos de violencia”, sostuvo en conferencia de prensa conjunta con su gabinete de seguridad.

La mandataria defendió el actuar de los elementos policiacos, al señalar que durante más de dos horas resistieron el embate del llamado bloque negro después de derribar las vallas que protegían el Palacio Nacional, sin utilizar gas lacrimógeno, sino sólo el polvo de los extintores, pues la consigna fue no reprimir.

No obstante, señaló que se investiga si algunos policías pudieron haber cometido abusos contra los manifestantes, porque nunca fue la intención, ni una orden, y pronto se deslindarán responsabilidades.

Afirmó que no tiene información de que haya manifestantes hospitalizados, desaparecidos o detenidos arbitrariamente después de la marcha, la cual, reiteró, estuvo impulsada por la oposición, incluido “un multimillonario que está molesto porque tiene que pagar impuestos”, en alusión a Ricardo Salinas Pliego.