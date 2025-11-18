Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 40

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se identificaron 18 incidentes por el posible uso excesivo de la fuerza pública durante la marcha de la llamada generación Z, entre ellos las agresiones contra la prensa, por lo que se realiza un análisis de los videos, imágenes e información disponible para deslindar responsabilidades.

Detalló que en al menos siete de los 18 casos se determinó suspender de manera temporal a los elementos policiacos involucrados hasta que concluyan las investigaciones.

Además de la agresión a periodistas, también se investiga la de un hombre que ondeaba una bandera en la Plaza de la Constitución, que fue derribado por los policías, pero rechazó atención médica y se retiró por su propio pie.