▲ Familiares de 18 personas que fueron detenidas el sábado pasado durante la marcha de la generación Z se plantaron afuera de la Coordinación Territorial CUH-1 para impedir que fueran trasladadas al Reclusorio Norte, sin conseguirlo. Foto Alfredo Domínguez

Nayelli Ramírez Bautista, Kevin Ruiz y Rocío González Alvaradoo

Periódico La Jornada

Martes 18 de noviembre de 2025, p. 40

En dos grupos, 15 de 19 detenidos –entre ellos un menor de edad– por los acontecimientos violentos en el Zócalo durante la marcha del pasado sábado denominada generación Z, fueron llevados ayer al Reclusorio Preventivo Varonil Norte acusados de tentativa de homicidio, resistencia de particulares, robo y lesiones, en medio de protestas de sus familiares que intentaron impedir el traslado.

Por la mañana, la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Bertha Alcalde Luján, precisó que a tres se les imputa el delito de tentativa de homicidio, a cinco resistencia a particulares, a dos lesión y robo, y a ocho más lesiones.

Comentó que en el caso del joven identificado como Fernando, acusado de tentativa de homicidio, fue remitido a la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescente, donde fue liberado después de casi nueve horas de estar bajo resguardo al concluir autoridades ministeriales que no había elementos suficientes para sustentar los cargos.

Además de los 19 remitidos al Ministerio Público, 41 personas se presentaron ante el juez cívico, de las cuales 31 fueron declaradas no responsables y 10 casos fueron sobreseídos, al determinarse que las conductas que habían cometido correspondían a lesiones menores que sanan en menos de 15 días.