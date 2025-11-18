Familiares intentaron impedir el traslado
Las aprehensiones fueron por la denuncia de siete uniformados // Otras 77 fueron de agentes lesionados y de ciudadanos, dice la FGJ
Martes 18 de noviembre de 2025, p. 40
En dos grupos, 15 de 19 detenidos –entre ellos un menor de edad– por los acontecimientos violentos en el Zócalo durante la marcha del pasado sábado denominada generación Z, fueron llevados ayer al Reclusorio Preventivo Varonil Norte acusados de tentativa de homicidio, resistencia de particulares, robo y lesiones, en medio de protestas de sus familiares que intentaron impedir el traslado.
Por la mañana, la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Bertha Alcalde Luján, precisó que a tres se les imputa el delito de tentativa de homicidio, a cinco resistencia a particulares, a dos lesión y robo, y a ocho más lesiones.
Comentó que en el caso del joven identificado como Fernando, acusado de tentativa de homicidio, fue remitido a la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescente, donde fue liberado después de casi nueve horas de estar bajo resguardo al concluir autoridades ministeriales que no había elementos suficientes para sustentar los cargos.
Además de los 19 remitidos al Ministerio Público, 41 personas se presentaron ante el juez cívico, de las cuales 31 fueron declaradas no responsables y 10 casos fueron sobreseídos, al determinarse que las conductas que habían cometido correspondían a lesiones menores que sanan en menos de 15 días.
En medio de un fuerte dispositivo, los aprehendidos fueron llevados al centro de reclusión pese a la oposición de sus familiares, quienes desde la madrugada se apostaron afuera de la Coordinación Territorial CUH-1, en la colonia San Simón Tolnahuac, y entre gritos de “son estudiantes, no son criminales”, exigían su liberación e incluso una madre de uno de los imputados trató de impedir el traslado colocándose frente a una de las unidades.
De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-2/UI-3 C/D/02915/11-2025 abierta por el ilícito de homicidio en grado de tentativa, el elemento del Sector Alameda Miguel Ángel D fue agredido por varios sujetos del llamado bloque negro. El elemento narró que sobre el piso varios de los agresores lo amenazaron con matarlo: “Te vamos a matar, puto policía de mierda, le sirves a la izquierda, pinche ojete vendido, vas a morir esbirro del gobierno”, se lee en el documento.
La fiscalía detalló que se cuenta con la denuncia de siete policías, que derivó en las personas detenidas, más otras 77 de uniformados que resultaron lesionados y cuatro más de la ciudadanía.
Hasta anoche se desconocía la situación de los otros tres detenidos.