Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 35

En siete estados, la Secretaría de Educación Pública (SEP) construye 20 planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis), con los cuales se contribuirá a la meta de abrir 40 mil espacios para estudiantes de nivel medio superior.

Para la expansión de infraestructura en este nivel educativo se destinan de manera específica más de mil 215 millones de pesos, inversión que forma parte de un programa de obra educativa que suma 2 mil 500 millones de pesos para ampliaciones y reconstrucciones en todo el país, informó la SEP.