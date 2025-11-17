Sociedad y Justicia
SEP construye 20 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial en siete estados
 
Periódico La Jornada
Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 35

En siete estados, la Secretaría de Educación Pública (SEP) construye 20 planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis), con los cuales se contribuirá a la meta de abrir 40 mil espacios para estudiantes de nivel medio superior.

Para la expansión de infraestructura en este nivel educativo se destinan de manera específica más de mil 215 millones de pesos, inversión que forma parte de un programa de obra educativa que suma 2 mil 500 millones de pesos para ampliaciones y reconstrucciones en todo el país, informó la SEP.

Los estados en donde se edifican estos planteles son: Chihuahua, estado de México, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán. El secretario de Educación, Mario Delgado, señaló que estos planteles construidos para el presente ciclo escolar, equivalen en número a los bachilleratos edificados en los últimos 30 años.

Recordó que se crearán nuevas carreras como inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica, automatización, electromovilidad, nanotecnología, e-commerce y desarrollo de software.

