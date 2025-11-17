Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 35
Un juez federal de Coahuila sentenció a Alfonso Gabriel Miranda Gallegos a 82 años seis meses de prisión por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada en las hipótesis de contra la salud y secuestro, así como secuestro agravado; además, le impuso una multa de un millón 225 mil 910 pesos.
Miranda Gallegos es tío de Santiago Mazari Hernández, El Carrete, miembro del grupo delictivo Los Rojos, quien en 2023 fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable del cargo de delincuencia organizada.
Cabe recordar que El Carrete fue mencionado en las investigaciones del caso Ayotzinapa, debido a que algunos de los detenidos pertenecientes a la organización criminal Guerreros Unidos señalaron que confundieron a los estudiantes normalistas con integrantes de Los Rojos, su grupo antagónico.
De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el hoy condenado también era integrante de Los Rojos y participó en junio de 2013 en el secuestro de una víctima en Amacuzac, Morelos.
En 2018 autoridades federales le cumplimentaron una orden de aprehensión, quedando a disposición del órgano jurisdiccional en el Centro Federal de Reinserción Social número 14 CPS-Durango, en Gómez Palacio, Durango.
Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación presentó las pruebas para que el juez sexto de distrito en Coahuila, con sede en La Laguna, impusiera a Miranda Gallegos dicha pena.
El también ex diputado de Morelos por el Partido del Trabajo fue aprehendido en mayo de 2018 en el estado de México, cuando era candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Ganó los comicios de julio de ese año, pero al estar preso en Durango nunca rindió protesta como alcalde de Amacuzac, Morelos; sin embargo, supuestamente daba órdenes a funcionarios municipales vía telefónica y operaba por medio de amigos y familiares.