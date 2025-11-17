Iván Evair Saldaña y César Arellano

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 35

Un juez federal de Coahuila sentenció a Alfonso Gabriel Miranda Gallegos a 82 años seis meses de prisión por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada en las hipótesis de contra la salud y secuestro, así como secuestro agravado; además, le impuso una multa de un millón 225 mil 910 pesos.

Miranda Gallegos es tío de Santiago Mazari Hernández, El Carrete, miembro del grupo delictivo Los Rojos, quien en 2023 fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable del cargo de delincuencia organizada.

Cabe recordar que El Carrete fue mencionado en las investigaciones del caso Ayotzinapa, debido a que algunos de los detenidos pertenecientes a la organización criminal Guerreros Unidos señalaron que confundieron a los estudiantes normalistas con integrantes de Los Rojos, su grupo antagónico.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el hoy condenado también era integrante de Los Rojos y participó en junio de 2013 en el secuestro de una víctima en Amacuzac, Morelos.