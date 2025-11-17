Iván Evair Saldaña y César Arellano

Las autoridades federales y locales en Quintana Roo realizaron un “histórico aseguramiento de armamento”, en un operativo en el que detuvieron también a dos presuntos integrantes de cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó ayer el gabinete de seguridad del gobierno de México.

Uno de los aprehendidos, Marcos Josué N, es considerado por las autoridades federales como principal operador logístico del grupo delictivo, encargado de la distribución de armamento y equipo táctico en Benito Juárez, así como en Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres. También fue arrestado Ángel Roberto N, El Flaco.

De acuerdo con el gabinete federal, durante los recorridos de vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo y de la Marina detectaron a dos hombres y uno de ellos entregó una bolsa con aparente mariguana; al saberse observados intentaron huir en dos automóviles en el municipio de Benito Juárez.