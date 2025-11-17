L

a Cuarta Transformación no pierde el rumbo; ha demostrado que tiene con qué afrontar obstáculos y continuar sin detenerse ante inesperados problemas nacionales, cambios en la economía o sacudidas políticas y sociales; no titubea tan siquiera ante un acto tan violento e impactante como el asesinato del alcalde de Uruapan y afronta con rapidez y sensibilidad la situación. A quienes con el voto, con opiniones, con otras formas de apoyo hemos contribuido a este avance indiscutible y a su consolidación, nos anima y alienta; hay principios, hay valores.

El mensaje de la titular del Ejecutivo Claudia Sheinbaum, del 5 de este mes, fue un balance de su primer año de gestión, así lo corrobora y explica; sin demagogia, con sencillez y claridad dio un repaso a los más importantes logros y avances, con cifras claras y explicando decisiones políticas tomadas.

Se ocupó de los obstáculos en proceso de remover y demostró que conoce la situación de país; es que, como lo dice, se trata de una verdadera rendición de cuentas. Tanto para los críticos desesperados, que cada semana inventan algo nuevo para sus juicios negativos y su afán de enturbiar el debate, como para el resto de la población, que se encuentra más informada que en otras épocas y ha demostrado que si llena el Zócalo, no es porque como sucedía bajo gobiernos priístas, les den algo a cambio o prometan soluciones mágicas a sus necesidades, sino porque ahora hay un pueblo atento a lo que pasa y consciente de que es él el titular de la soberanía nacional.

De lo dicho, creo que debemos recordar que afirmó que en el combate al delito, se debe atender a las causas. Quien administra recursos y finanzas públicas, ordena y supervisa obras materiales, procesos políticos y sociales, está obligado a hacerlo dando la cara y tomando en cuenta las opiniones diferentes y los debates.

De lo dicho por la Presidenta, me interesa rescatar un par de puntos finos que no puedo sino recalcar para contribuir a su difusión y destacarlos con objeto de animar a los ciudadanos a confiar y a continuar los cambios, de tal modo que no haya retrocesos y que se siga avanzando; sé que el riesgo mayor en este momento es que “la cultura priísta” pueda contagiar a Morena y a los gobiernos apoyados por este partido.

La Presidenta fue firme en reiterar que es el fin de los privilegios injustos y que continuará el combate a la pobreza y el impulso a la justicia social. Para este último propósito, es necesaria la continuidad con decisiones firmes, como el aumento al salario mínimo y la atención prioritaria a la educación, la salud y una mejor distribución de la riqueza.