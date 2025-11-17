César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 16

Rodolfo Sergio García Trujillo, conocido como el Hombre Araña, continuará preso en el Reclusorio Sur por fraude genérico y asociación delictuosa en perjuicio de Cooperativa Cementera Cruz Azul, luego de que un juez federal le negó la suspensión definitiva contra actos privativos de la libertad.

Fue detenido en enero de 2024 en su casa, en Chapala, Jalisco, la cual fue cateada por diversas denuncias relacionadas con los enfrentamientos en la planta Jasso de la cementera Cruz Azul, en Tula.

Pertenece al grupo denominado La Resistencia, de la Cooperativa Cementera Cruz Azul, encabezado por Federico Sarabia y Guillermo Álvarez Cuevas, ambos detenidos y a quienes también les sigue un proceso penal.

García Trujillo ha tramitado varios amparos, entre ellos para recuperar su libertad. El más reciente lo promovió en septiembre de este año, cuando reclamó el libramiento de su orden de captura por delitos que “me fueron prefabricados e inventados”, asimismo actos de tortura, incomunicación, palos, azotes, tormentos físicos y sicológicos.

En su demanda se quejó de que las autoridades en ningún momento lo citaron para rendir su declaración ministerial y no lo dejaron ofrecer pruebas de descargo en la carpeta de investigación que “dolosamente se integró en mi perjuicio, dentro de los autos de la causa penal o carpeta judicial cuyo número de expediente ignoro, con el objeto de privarme de mi libertad y aplicar en mi agravio los actos que han ordenado”.