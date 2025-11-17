Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 16
Rodolfo Sergio García Trujillo, conocido como el Hombre Araña, continuará preso en el Reclusorio Sur por fraude genérico y asociación delictuosa en perjuicio de Cooperativa Cementera Cruz Azul, luego de que un juez federal le negó la suspensión definitiva contra actos privativos de la libertad.
Fue detenido en enero de 2024 en su casa, en Chapala, Jalisco, la cual fue cateada por diversas denuncias relacionadas con los enfrentamientos en la planta Jasso de la cementera Cruz Azul, en Tula.
Pertenece al grupo denominado La Resistencia, de la Cooperativa Cementera Cruz Azul, encabezado por Federico Sarabia y Guillermo Álvarez Cuevas, ambos detenidos y a quienes también les sigue un proceso penal.
García Trujillo ha tramitado varios amparos, entre ellos para recuperar su libertad. El más reciente lo promovió en septiembre de este año, cuando reclamó el libramiento de su orden de captura por delitos que “me fueron prefabricados e inventados”, asimismo actos de tortura, incomunicación, palos, azotes, tormentos físicos y sicológicos.
En su demanda se quejó de que las autoridades en ningún momento lo citaron para rendir su declaración ministerial y no lo dejaron ofrecer pruebas de descargo en la carpeta de investigación que “dolosamente se integró en mi perjuicio, dentro de los autos de la causa penal o carpeta judicial cuyo número de expediente ignoro, con el objeto de privarme de mi libertad y aplicar en mi agravio los actos que han ordenado”.
Además, teme recibir malos tratos, vejaciones, actos crueles e inhumanos, “al saber que padezco enfermedades pulmonares graves como bronquitis asmática aguda, insuficiencia respiratoria, arritmia cardiaca y una arteria tapada, y así, arrancarme la vida”.
Sin embargo, el juzgador le negó la protección de la justicia federal, ya que el quejoso dirigió su demanda a autoridades que eran inexistentes.
En abril de 2022 se llevó a cabo una disputa por la planta de Jasso, la más emblemática de la empresa, que involucró enfrentamientos entre los cooperativistas y grupos de choque, el saldo fue de ocho muertos y 11 heridos.
En febrero de este año, Víctor Luna Reséndiz, Guillermo Morales Montoya, Ignacio Muñoz Romero y García Trujillo fueron vinculados a proceso penal por los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa en perjuicio de Cooperativa Cementera la Cruz Azul por un juez de control de la Ciudad de México.