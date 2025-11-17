Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 16
La Secretaría de Marina Armada de México (Marina) informó ayer que detuvo a siete personas que presuntamente participaron en los recientes enfrentamientos entre las facciones de Los Mayos y Los Chapos en Culiacán, Sinaloa, hechos que han derivado en más capturas y ejecuciones vinculadas a estos grupos.
El operativo se activó tras un reporte sobre un presunto enfrentamiento en el poblado de El Guasimal, lo que movilizó a elementos navales para realizar recorridos terrestres en El Guasimal, La Noria, Mezquitita, Agua Blanca, El Pozo y las brechas que conectan esas comunidades, con el fin de interceptar actividades delictivas y detener o asegurar a presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
En El Pozo, localizaron una camioneta Dodge RAM 1500 con blindaje y torreta artesanal, así como equipo táctico, armas, cargadores, municiones y material para la elaboración de artefactos explosivos improvisados. “Al ampliar los recorridos en citada comunidad, dentro del cementerio observaron personas armadas, procediendo a la detención de siete personas con armamento, municiones, cargadores y equipo táctico, encontrándose tres de ellos heridos, aparentemente por proyectil de arma de fuego derivado del enfrentamiento antes mencionado”, se explicó.
En la zona también aseguraron cuatro fusiles AK-47, una ametralladora, un fusil M4, 13 niples galvanizados sin carga para elaboración de artefactos explosivos improvisados, siete cargadores para AK-47 abastecidos, cuatro cargadores para fusil M4 abastecidos y 115 cartuchos a granel. El sábado pasado se registró otro enfrentamiento entre las mismas facciones del cártel de Sinaloa en el poblado de El Guasimal. Tras una denuncia ciudadana, elementos federales y estatales del grupo interinstitucional realizaron recorridos terrestres y aéreos, durante los cuales detuvieron a nueve civiles. En el sitio también fueron localizadas cinco personas sin vida.
Autoridades federales y estatales hicieron un llamado a la población a reportar emergencias al 911 y denuncias anónimas al 089.