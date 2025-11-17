Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 16

La Secretaría de Marina Armada de México (Marina) informó ayer que detuvo a siete personas que presuntamente participaron en los recientes enfrentamientos entre las facciones de Los Mayos y Los Chapos en Culiacán, Sinaloa, hechos que han derivado en más capturas y ejecuciones vinculadas a estos grupos.

El operativo se activó tras un reporte sobre un presunto enfrentamiento en el poblado de El Guasimal, lo que movilizó a elementos navales para realizar recorridos terrestres en El Guasimal, La Noria, Mezquitita, Agua Blanca, El Pozo y las brechas que conectan esas comunidades, con el fin de interceptar actividades delictivas y detener o asegurar a presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

En El Pozo, localizaron una camioneta Dodge RAM 1500 con blindaje y torreta artesanal, así como equipo táctico, armas, cargadores, municiones y material para la elaboración de artefactos explosivos improvisados. “Al ampliar los recorridos en citada comunidad, dentro del cementerio observaron personas armadas, procediendo a la detención de siete personas con armamento, municiones, cargadores y equipo táctico, encontrándose tres de ellos heridos, aparentemente por proyectil de arma de fuego derivado del enfrentamiento antes mencionado”, se explicó.