Lunes 17 de noviembre de 2025, p. 15

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó el Encuentro Nacional de Enlaces de Estadística Delictiva con fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), donde se destacó la importancia de contar con información confiable para diseñar estrategias y se presentaron tres proyectos para modernizar el Sistema Nacional de Información.

En un comunicado, la dependencia informó ayer que en el acto, encabezado por la titular del Secretariado Ejecutivo del Siste-ma Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, subrayó que “sin datos no hay diagnóstico, sin diagnóstico no hay estrategia y sin estrate-gia no hay justicia”.

Resaltó que cada registro delictivo representa un hecho que impacta directamente a personas, familias y comunidades; además, reconoció el trabajo de quienes validan y depuran la información delictiva en todo el país.

Durante el acto se expuso que en 2024 se iniciaron más de 2.1 millones de carpetas de investigación, incluidas 78 mil del fuero federal, lo que refleja el reto para contar con sistemas de información modernos y homogéneos.